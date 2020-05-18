Бишкек, , 20:39 — REGNUM Вернувшихся из Оренбургской области России граждан Киргизии, размещенных на карантин в обсервационной зоне близ столичного аэропорта «Манас», отпустили по домам, передает «Кабар».

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Находившиеся в обсервации 440 человек устроили бунт, узнав о том, что других прилетевших из Соль-Илецка граждан якобы не стали помещать в карантин. Они не стали дожидаться решения экспертной комиссии и потребовали отпустить их.

С ними встретился заместитель министра здравоохранения Киргизии Нурболот Усенбаев, который в итоге принял решение оставить в карантинной зоне только 19 человек, ранее контактировавших с зараженными. А остальных — отпустить на домашний карантин, поскольку ПЦР-анализ на коронавирус показал у них отрицательный результат.

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