Бишкек, , 16:02 — REGNUM Из-за устроивших скандал в аэропорту столицы России молодых киргистанцев самолет, вывозивший граждан Киргизии на родину, улетел в Бишкек без 23 пассажиров, передает «Manas.news».

По словам очевидцев, несколько представителей киргизстанской молодежи устроили скандал во время регистрации на чартерный авиарейс Москва — Бишкек. Они категорически отказались пропускать вперед больных, пожилых и беременных соотечественников, пытаясь первыми прорваться к регистрационным столам «Аэрофлота».

В результате сотрудники российской авиакомпании прекратили регистрацию и отправили не полностью загруженный самолет, на который успели попасть 379 киргизстанцев, среди которых оказались 116 тяжело больных и 27 сопровождающих их лиц, 8 инвалидов, 38 пожилых, 78 беременных, 77 родителей с несовершеннолетними детьми и 35 граждан из хостелов.

По информации посольства Киргизии в России, сейчас в очереди на отправку на родину числятся более тысячи тяжелобольных граждан, беременных, несовершеннолетних и пожилых киргизстанцев. Планируется, что для их вывоза будут организованы еженедельные чартерные рейсы.