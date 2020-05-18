Москва, , 14:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал мусульман страны прислушаться к муфтиям и отметить праздник Ураза-байрам дома. Об этом глава государства сказал 18 мая на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.

Ураза-байрам Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Знаю, как в Дагестане относятся к этому празднику, как берегут обычаи. Знаю и то, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама, в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями», — сказал Путин.

Президент выразил надежду, что «авторитетное слово» священнослужителей обязательно будет услышано.

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