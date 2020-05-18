Москва, , 14:20 — REGNUM В Дагестане система здравоохранения работает с значительной нагрузкой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством и представителями общественности Республики Дагестан.

«В Дагестане ситуация складывается сейчас непросто. Фиксируются всё новые случаи выявления болезни, тяжёлых осложнений. В последние дни система здравоохранения региона работает с серьёзной нагрузкой. Несмотря на самоотверженные усилия врачей, медсестёр, увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников», — заявил Путин.

«Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объёме», — добавил он.