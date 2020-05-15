Москва, , 17:26 — REGNUM Лица, причастные к размещению фото нацистских преступников в виртуальной акции «Бессмертный полк» установлены Следственным комитетом России. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе предварительного расследования уголовного дела по статье о реабилитации нацизма, следствием были установлены IP-адреса, с которых загружался противоправный контент во время виртуального шествия «Бессмертного полка». Выяснилось, что к совершению данного деяния причастны несколько десятков человек, большей частью граждан иностранных государств.

Также среди подозреваемых были установлены более десяти граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации. Следствие полагает, что разместившие фото нацистских преступников лица ставили своей целью одобрение преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, начаты мероприятия по розыску подозреваемых в правонарушении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о передаче в Следственный комитет РФ организаторами акции «Бессмертный полк онлайн» IP-адресов, с которых на сайт загружались фотографии офицеров вермахта.

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