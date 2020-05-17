Пекин, , 19:34 — REGNUM Очередные притеснения китайской компании Huawei со стороны США говорят о нарушении американцами базовых правил международной торговли, сообщили 17 мая в министерстве коммерции Китая.

Комментируя отказ США поставлять компании Huawei компьютерные чипы, китайское ведомство отметило, что «выступает решительно против».

Пекин подчёркивает, что Штаты давят на Китай «под видом так называемой нацбезопасности».

«Это нарушает рыночные принципы и справедливую конкуренцию, базовые правила международной торговли и экономических отношений, является серьёзной угрозой безопасности глобальным производственным цепочкам и цепочкам поставок», — сообщили в китайском министерстве.

В Пекине подчеркнули, что своими действиями американцы не только нарушают интересы китайских предприятий, но и мешают деятельности своих же американских компаний да и предприятий ряда других стран.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский минторг 15 мая объявил о том, что компании страны не смогут теперь без специальной лицензии поставлять Huawei компьютерные чипы. Госдеп предупредил, что это не конец торговой войны.

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