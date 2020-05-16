Пекин, , 10:30 — REGNUM На произведённые в США детали приходится только 1% от общей стоимости компонентов последнего флагманского смартфона Mate 30 китайской компании Huawei. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на токийскую компанию Fomalhaut Techno Solutions.

В мае 2019 года министерство торговли США ввело санкции против Huawei, запретив китайскому производителю сотрудничать с американскими компаниями. Спустя год власти США предприняли новые шаги по ограничению поставок Huawei.

В Nikkei и Fomalhaut Techno Solutions решили проверить, как эти санкции повлияли на производство смартфонов Huawei. Для этого специалисты разобрали два смартфона китайской компании: вышедший в начале 2019 года флагман Mate 20 Pro и представленную осенью 2019 года модель Mate 30.

Специалисты определили происхождение каждого компонента смартфонов и привязали их цены к средним по рынку. Они установили, что на долю компонентов американского производства в модели Mate 20 Pro приходится около 11% деталей, а в модели Mate 30 — всего 1%.

Также китайский производитель повысил количество используемых отечественных компонентов. Так, в Mate 20 Pro произведены в Китае 25% деталей, а в Mate 30 — 42%. Значительная часть стоимости последнего флагмана Huawei приходится на произведённые в Южной Корее дисплей и оперативную память, а также на камеру производства японской компании Sony.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что правительство США продолжит ограничение экспорта компании Huawei и её партнёрам, деятельность которых «угрожает американской национальной безопасности».

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп пообещал Huawei продолжение торговой войны