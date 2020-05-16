Москва, 16 мая 2020, 08:31 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что Белый дом одобрил проект создания гиперзвуковой ракеты, которую он назвал «супер-пупер ракетой».
«Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаёмся!» — написал Рогозин в своем Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трапм заявил, что ракета будет идти к цели со скоростью в 17 раз превышающей скорость звука, что значительно быстрее гиперзвуковых ракет, имеющихся у России и Китая.
Читайте подробнее: Трамп заявил, что в США будет создана «супер-пупер» ракета. Когда-нибудь