Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Белый дом одобрил проект создания гиперзвуковой ракеты, превосходящей российские и китайские аналоги, заявил 15 мая президент США Дональд Трамп в ходе встречи с командованием Космических сил.

По словам президента США, гиперзвуковой боеприпас, который он назвал «супер-пупер ракетой», будет идти к цели со скоростью, в 17 раз превышающей скорость звука, что значительно быстрее гиперзвуковых ракет, имеющихся у России и Китая.

«У нас есть (проект ракеты), которую я называю супер-пупер ракетой. Как мне сказали вчера, она будет в 17 раз быстрее, чем самая быстрая ракета, которая у нас есть сейчас. Вы слышали, что у России они в пять раз быстрее звука, а Китай создаёт ракету в пять или шесть раз быстрее. У нас будет в 17 раз, и это одобрено только что», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в США работы по созданию гиперзвуковых ракет пока находятся на стадии эскизов прототипа и, в лучшем случае, испытаний отдельных узлов и материалов.

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