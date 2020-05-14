Москва, , 23:10 — REGNUM Власти Украины вновь сорвали переговоры по прекращению огня в Донбассе. Об этом заявил сегодня, 14 мая, представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

По словам Грызлова, в очередной раз по вине Киева не принято заявление о прекращении огня в Донбассе.

«Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 год», — подчеркнул Грызлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за шесть лет конфликта не соблюдал ни одного соглашения о прекращении огня.