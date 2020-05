Москва, , 08:35 — REGNUM Дезинформационная кампания запущена против России в условиях пандемии коронавируса, это следует из публикаций в западной прессе. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.

Дипломат отреагировала на статью Bloomberg с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», где высказаны сомнения в правильном подсчёте скончавшихся от COVID-19 жителей России. Она отметила также, что направление дезинформационной кампании чётко задал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, обвинивший Россию и Китай в стремлении «изменить миропорядок» путём дезинформации.

Есть сомнения, что с «миропорядком», в котором Bloomberg публикует такой жуткий заголовок, всё в порядке, добавила Захарова.

«То, что дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии, все уже поняли», — полагает представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, публикации о якобы неправильных подсчётах числа умерших от коронавируса в России ранее вышли в Financial Times и The New York Times. Российский МИД заявил, что такая информация не соответствует действительности, и потребовал от изданий выпустить опровержение.

