Минск, , 14:59 — REGNUM Глава правительства Белоруссии Сергей Румас рассчитывает на скорое возобновление переговоров со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным по вопросам двусторонней повестки, отложенным из-за того, что последний заболел COVID-2019. Об этом 14 мая сообщает агентство БелТА.

«Глава белорусского правительства выразил надежду, что переговоры возобновятся в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Также Румас отметил, что вести процесс переговоров в дистанционном режиме сложнее, чем в обычном, однако к этому быстро привыкаешь.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что саммит стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который был запланирован на 19 мая в Минске, из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, состоится в формате видеоконференции.