Минск, , 13:23 — REGNUM Саммит стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который был запланирован на 19 мая в Минске, из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, состоится в формате видеоконференции. Об этом 14 мая рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом, передает агентство БелТА.

«Я этот вопрос (о стоимости российского газа — ред.) заострял на видеоконференции в рамках ЕАЭС, и в ближайшее время у нас состоится в таком же формате конференция», — заявил белорусский президент.

При этом саммит глав стран-участниц ЕАЭС должен был состояться в Минске 19 мая, однако из-за ограничительных мер карантинного характера ряд стран закрыло свои границы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в правительстве Белоруссии дорабатывают второй пакет мер поддержки, ориентированный конкретно на помощь гражданам страны в условиях пандемии коронавируса.