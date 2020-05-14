Минск, , 13:12 — REGNUM В правительстве Белоруссии дорабатывают второй пакет мер поддержки, ориентированный конкретно на помощь гражданам страны в условиях пандемии коронавируса. Об этом 14 мая рассказал журналистам премьер-министр Сергей Румас, его слова приводит агентство БелТА.

«Во втором пакете мер — мероприятия, которые направлены на поддержку людей», — заявил Румас.

Также он уточнил, что правительство республики предложило работающим на неполной занятости и тем, у кого зарплата стала по тем или иным причинам меньше минимальной, сделать доплату из бюджета и целый ряд других мер, направленных на помощь гражданам.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия должна снизить цену на природный газ, поставляемый Белоруссии.