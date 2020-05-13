Вена, , 03:59 — REGNUM Контроль на границе Австрии с Швейцарией, введённый ранее для предотвращения распространения коронавируса, может быть снят к июню. Об этом канцлер Австрии Себастьян Курц заявил 12 мая в интервью швейцарской телерадиокомпании SRF.

«Мы находимся в очень хорошем контакте с швейцарским правительством. Наша цель состоит в том, чтобы мы смогли договориться о значительном смягчении в ближайшие несколько дней и отменить пограничный контроль в июне», — сказал Курц, отвечая на вопрос об открытии границы. По его словам, в Австрии и Швейцарии «одинаково хорошая динамика».

Канцлер добавил, что сейчас в Европе границы закрыты везде и нужно найти верный режим для их открытия «шаг за шагом».

«Если вы действуете слишком быстро или небрежно, вы можете нанести очень большой урон», — подчеркнул он.

Курц отметил, что для Австрии также важно «решить ситуацию на нашей большой границе с Германией». По его словам, переговоры с Германией проходят очень хорошо и здесь «также можно ожидать прорыва».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии рассчитывают к 15 июня поэтапно открыть границы с соседними странами и полностью отказаться от ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.

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