Вена, , 17:16 — REGNUM Аэропорт Вены с 4 мая не будет помещать прибывающих пассажиров на двухнедельный карантин — вместо этого в аэропорту будут проводить экспресс-тесты на коронавирус, 3 апреля сообщает агентство Reuters.

Венский аэропорт уже выполняет регулярные рейсы в Доху, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Лиссабон, Минск и Софию, а также чартерные рейсы и деловые поездки.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Австрии составляет 15 526, от заболевания умерли 598 человек. Ослабление ограничений из-за эпидемии в стране началось со второй половины апреля.

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