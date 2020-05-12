Ашхабад, , 19:39 — REGNUM Переговоры между Ашхабадом и Тегераном могут привести к тому, что уже в ближайшие 10 — 20 дней будет открыта туркмено-иранская граница, ранее закрытая из-за вспышки коронавирусной инфекции в Иране. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Ирана Голам-Реза Ансари, передает «IFP news».

При этом иранский дипломат отметил, что в настоящее время Туркмения является единственной граничащей с Ираном страной, граница которой всё ещё закрыта.

«Туркмения — одна из стран, которые ввели ограничения из-за коронавируса. Однако, если Иран сможет убедить другие государства в том, что вопросы здравоохранения в стране находятся под пристальным контролем, то будет открыто больше границ», — подчеркнул он.

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