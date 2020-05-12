Бишкек, , 14:39 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков навестил в нацгоспитале пограничников, раненных во время перестрелки с таджикскими военнослужащими на спорном участке границы с Таджикистаном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Президент высказал военнослужащим пограничной службы Султанбеку уулу Мирбеку, Абдисаиту уулу Манасу и Турдубаю уулу Чынгызу слова поддержки и пожелал скорейшего выздоровления.

Также Жээнбеков выразил раненным пограничникам благодарность за добросовестное служение Киргизии и охрану ее рубежей.

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