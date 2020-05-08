Бишкек, , 17:59 — REGNUM На киргизско-таджикской границе сегодня, 8 мая, произошел конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-центр пограничной службы Киргизии.

Поводом для него стал вопрос об использовании 50 соток участка Чек, расположенного в Баткенской области Киргизии.

Около 40 киргизстанцев и такое же количество граждан Таджикистана, повздоривших из-за спорной территории, начали бросать друг в друга камни. В ходе инцидента прозвучал выстрел из охотничьего оружия.

Прибывшие на место происшествия киргизские и таджикские погранотряды произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, разогнав конфликтующих граждан.

Однако военнослужащие Таджикистана неожиданно обстреляли из минометов киргизских пограничников и граждан Киргизии.

«В настоящее время обстановка на киргизско-таджикской границе характеризуется как сложная», — констатировали в пограничном ведомстве Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что это уже не первый случай применения минометов пограничниками Таджикистана против жителей юга Киргизии. Так, 16 сентября 2019 года во время разгоревшегося между жителями приграничного киргизского села и таджикскими пограничниками конфликта на спорном участке границы, военнослужащие Таджикистана устроили перестрелку с использованием минометов против граждан Киргизии.