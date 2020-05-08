Минск, , 18:23 — REGNUM Российскую Федерацию на минском параде 9 мая будет представлять посол Дмитрий Мезенцев. Об этом сегодня, 8 мая проинформировало министерство иностранных дел РФ.

Посол России в Белоруссии подтвердил участие в минском параде 9 мая. Мезенцев пообещал прибыть на мероприятие — об этом он заявил прессе сегодня, 8 мая во время торжественного мероприятия в Минске с участием Александра Лукашенко.

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По словам Мезенцева, Лукашенко пригласил всех послов на торжественные массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «и это большая честь».

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По случаю приближающейся даты российский посол преподнёс белорусскому лидеру подарочное издание о музейных раритетах на тему Великой Отечественной войны, хранящихся в музеях России и Белоруссии.