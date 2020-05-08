Минск, , 13:54 — REGNUM Александр Лукашенко выразил уверенность в правильности избранного пути борьбы с распространением коронавируса и заверил, что во время парада 9 мая будут соблюдены все меры безопасности. Об этом он заявил сегодня, 8 мая, на церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы и гибели мирного населения, которая проходила в минском храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. На церемонии присутствовали высшие должностные лица постсоветской республики, руководители проправительственных общественных объединений («Белорусского республиканского союза молодёжи», «Белорусского общественного объединения ветеранов», «Федерации профсоюзов Белоруссии»), посол России Дмитрий Мезенцев и другие дипломаты, представители регионов. Лукашенко обратился к ним с речью, в которой отметил, что празднование 75-летия Победы будет прекрасной страницей в белорусской истории.

«Я сегодня убежден абсолютно, что это будет прекрасная страница в истории нашей страны, -цитирует Лукашенко президентская пресс-служба. — Прекрасная потому, что мы с вами выстояли, как они когда-то. Они положили жизни во имя того, чтобы мы сегодня жили. Ну и хотя бы один раз в год в этот святой день с достоинством и честью вспоминали наших героев. Мы иначе не можем. Это единственная причина — мы не можем иначе. Мы должны поступить так, как поступали они, веря в будущее. Во имя будущего, во имя нашей жизни. А оценки дадим потом».

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Говоря об эпидемиологической ситуации в Белоруссии, он заявил: «Мы избрали свой путь. И я убежден сегодня, что мы поступили правильно. Мы не ввели чрезвычайное положение».

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«Если мы и дальше будем идти этим путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус», — сказал руководитель республики.

Лукашенко отметил также, что для сохранения здоровья живых свидетелей Великой Отечественной войны, поколения победителей будет сделано всё возможное. Он также назвал победителями тех, кто выздоровел от COVID-19. По его словам, они победили «то, что в голову вбили мы и те недобросовестные люди», которые распространяли информацию о коронавирусе.

«Нам дорогого стоило, чтобы успокоить людей», — сообщил Лукашенко.

Он также отметил, что постсоветские республики Средней Азии используют опыт Белоруссии в борьбе с пандемией. При этом Лукашенко сослался на телефонные разговоры с коллегами — президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Таджикистана Эмомали Рахмоном.