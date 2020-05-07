Пекин, , 15:26 — REGNUM Власти Китая уделяют большое внимание ремонту и содержанию мемориальных комплексов и памятников советским воинами. Об этом заявил посол России в КНР Андрей Денисов.

По словам дипломата, на сегодняшний день на территории Китая находится 83 российско-китайских военно-мемориальных объекта, включая 59 воинских захоронений и 24 памятника.

«Я выражаю искреннюю благодарность нашим китайским друзьям, которые чтят память советских воинов, бережно заботятся об их захоронениях», — сказал Денисов в ходе российско-китайского телемоста, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля власти Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который был установлен на площади Интербригады.

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус назвал подобные действия со стороны власти городского района «Прага-6» «наглостью и трусостью, степень которых трудно измерить».

В России по факту сноса в столице Чехии Праге памятника дважды Герою Советского Союза, маршалу Ивану Коневу следственные органы возбудили уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы России.

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