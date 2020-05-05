Прага, , 16:15 — REGNUM

Инициатор решения о демонтаже пражского памятника маршалу Коневу, судя по всему, испугался, но не утратил желания пакостить России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 5 мая, комментируя информацию об обращении пражского старосты к главе Еврокомиссии.

Как сообщалось ранее, староста района Прага-6 Ондржей Коларж (инициатор решения о демонтаже памятника маршалу Коневу) обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В своем письме он заявил, что решение о демонтаже было «законным», а вот реакция России на это решение — «неадекватной». Упомянуты в том числе и угрозы жизни, якобы «исходящие» от властей России. Коларж попросил фон дер Ляйен «принять решительные меры» и «сказать России, что такое поведение неприемлемо».

«Староста района Прага-6, чьими стараниями был оскорбительно для нас демонтирован памятник маршалу Коневу, судя по всему, одновременно и сильно испугался, и хочет попытаться ещё напакостить России. Испугался он напрасно, никто его трогать не собирается, а вот ответственность перед чешскими гражданами за то, что его действия привели к нарушению двустороннего российско-чешского Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве, понести ему придётся.

Статья 21 этого договора, напомню, гласит: «Каждая Договаривающаяся Сторона будет обеспечивать уход за воинскими захоронениями и воинскими памятниками другой Договаривающейся Стороны на своей территории, их сохранение и доступ к ним». Понятно, что слово «сохранение» в данном случае означает сохранение на том месте, где памятник находился в момент подписания договора, то есть в 1996 году.

Этот договор был ратифицирован соответствующим чешским законом, то есть составляет часть того самого чешского законодательства, на которое в свою пользу пытается ссылаться Ондржей Коларж.

Наша страна имеет право требовать соблюдения двустороннего договора, и это понятно всем, кто хоть что-то понимает в праве. Неадекватной в данном случае является как раз реакция чешской стороны. Во всяком случае, пока неадекватной. Надеюсь, она исправится.

Что же касается призыва чешского старосты, врага памяти об освободителях Чехии от германских нацистов, к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен пригрозить России, то он, вероятнее всего, не будет иметь последствий. Во-первых, Россия не является членом Европейского союза и любое подобного рода требование может просто проигнорировать. И во-вторых, согласитесь, странно было бы наблюдать немку, которая в преддверии 9 мая берет под защиту осквернителя памятника Маршалу Советского Союза.