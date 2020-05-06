Москва, , 23:36 — REGNUM Заявление американского руководства о своей непричастности к попытке наёмников проникнуть в Венесуэлу не убедительны, сообщили 6 мая в МИД РФ.

Комментируя заявление американского президента Дональда Трампа, отрицающего причастность США к очередной акции против законной власти в Венесуэле, российское внешнеполитическое ведомство отметило следующее.

Сами организаторы акции по проникновению наёмников в Венесуэлу «не пытались себя скрывать, подробно изложив ее детали журналистам».

«Поэтому утверждение Вашингтона, что «Правительство США не имеет ничего общего с тем, что произошло в Венесуэле за последние несколько дней», звучат неубедительно», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что американские власти никакого отношения к действиям наёмников, пытавшихся прорваться через колумбийско-венесуэльскую границу, не имеют.

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