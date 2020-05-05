Вашингтон, , 18:47 — REGNUM К вторжению наёмников в Венесуэлу американские власти не имеют ни малейшего отношения, сообщил 5 мая журналистам президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Трамп «Это не имеет никакого отношения к нашему правительству».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, венесуэльский президент Николас Мадуро 4 мая заявил, что его пытались убить: именно с этой целью в страну рвалась группа наёмников, финансируемых американским правительством.

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