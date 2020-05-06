Москва, , 14:36 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали в ходе телефонного разговора тему освещения в российских СМИ ситуации с коронавирусом в республике. Об этом 6 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, это не обсуждалось. Вы знаете, что у нас есть различные средства массовой информации. Они иногда не совсем адекватно передают даже те меры, которые предпринимаются в РФ, у нас в стране», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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Что же касается Telegram-каналов, то это вообще не заслуживает никакого внимания, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если в его адрес «сыплют обвинения» и «выдвигают версии», то необходимо на это реагировать своевременно, адекватно и целенаправленно.

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