Минск, , 18:33 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лидеры двух стран в ходе разговора обменялись информацией о мерах, предпринимаемых в Белоруссии и РФ для борьбы с COVID-19.

Также Лукашенко обсудил с Путиным подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Лукашенко рассказал российскому лидеру о планируемом в Минске параде.