Прага, , 21:41 — REGNUM Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что в адрес Министерства иностранных дел России была направлена дипломатическая нота с предложением обсудить противоречия в двусторонних отношениях стран, в том числе разногласия по поводу сноса памятника маршалу Советской армии Ивану Коневу. Об этом 5 мая он сообщил в ходе своего выступления в чешском парламенте.

«Политизация этих тем может быть контрпродуктивной. Прошу вас, дайте простор дипломатии», — обратился к парламентариям Петршичек.

Он отметил, что Чехия впервые с момента подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях обратилась к России с подобным обращением, в котором предлагает приступить к началу консультаций по всем спорным вопросам двухсторонних отношений.

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Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что снос в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который освобождал чешскую столицу от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, — это удар по собственной истории.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля власти Праги демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который был установлен на площади Интербригады. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус назвал подобные действия со стороны власти городского района «Прага-6» «наглостью и трусостью, степень которых трудно измерить».

В России по факту сноса в столице Чехии Праге памятника дважды Герою Советского Союза, маршалу Ивану Коневу следственные органы возбудили уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы России.

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