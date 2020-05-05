Прага, , 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.

По мнению чиновника, демонтаж монумента военачальнику, освобождавшему Прагу от нацистов, вызвал «неадекватную реакцию России».

«На это вполне легальное решение Россия решила реагировать угрозами и в целом ненадлежащим вмешательством во внутренние дела Праги-6, Праги как таковой, а в финале — целой Чешской республики», — объяснил Коларж в письме.

Он возмутился и тем, что в России представителей властей Праги-6, района, где был установлен памятник, назвали нацистами. В письме чиновник призвал главу Еврокомиссии принять «решительные меры для того, чтобы показать России, что такое поведение неприемлемо».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в Праге снесли памятник освободителю столицы Чехословакии маршалу Ивану Коневу. Решение было принято на уровне властей района. В России эти действия вызвали крайнее возмущение, в частности, представитель МИД России Мария Захарова назвала демонтаж преступлением и пообещала не оставлять его без ответа.

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