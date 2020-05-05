Ашхабад, , 00:22 — REGNUM Миссия Всемирной организации здравоохранения не приедет в Туркмению для того, чтобы проверить правдивость заявлений туркменских властей об отсутствии заразившихся коронавирусом в стране, передает «Гундогар».

Причиной тому послужило отсутствие официального приглашения — туркменское правительство его не прислало.

«Необходимым условием для работы такой миссии является приглашение от местного правительства, заинтересованного в помощи со стороны ВОЗ. Из Таджикистана ВОЗ такое приглашение уже получил, а с Туркменией, как обычно, договориться невозможно», — подчеркнул сотрудник одного из агентств ООН в Ашхабаде.

Отметим, что ранее глава офиса Всемирной организации здравоохранения Паулина Карвовска заявила о том, что «полагается на органы здравоохранения Туркмении, которые не сообщали о подтвержденных случаях заражения коронавирусом».

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