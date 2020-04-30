Душанбе, , 15:28 — REGNUM Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге обратился к главе Роспотребназдора Анне Поповой с просьбой привлечь российских специалистов научных центров России для участия в работе экспертной миссии в Таджикистане и Туркмении, сообщает РЕН ТВ.

Клюге отметил, что, несмотря на отсутствие в этих странах зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией, число погибших от пневмонии там растёт очень быстро.

Представитель ВОЗ заметил, что помощь России в данном вопросе очень важна как «с технической стороны для проведения экспертизы», так и «с политической, поскольку эти страны внимательно прислушиваются к Москве».

Со своей стороны Попова поблагодарила Клюге за приглашение специалистов РФ принять участие в миссии ВОЗ в Таджикистане и Туркмении, ответив, что российские эксперты рады помочь европейским коллегам.

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По данным минздрава Туркмении на сегодняшний день нет ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусом. 30 апреля 2020 года власти Таджикистана признали наличие 15 зафиксированных случаев заражения коронавирусом — 10 в Худжанде и 5 — в Душанбе.