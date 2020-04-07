Лондон, , 19:43 — REGNUM Пандемия не является поводом для переноса на сентябрь слушаний по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, заявили 7 апреля в Вестминстерском суде Лондона, сообщает Press Association.

По словам судьи Ванессы Барайтсер, слушания не будут перенесены с мая 2020 года. Она заявила, что «есть определённая необходимость не затягивать процесс и довести его до конца».

Таким образом суд отреагировал на просьбу адвоката Ассанжа Эдварда Фитцджеральда перенести слушания на сентябрь из-за карантина и из-за самочувствия подзащитного, который находится, и это подтвердили врачи, в состоянии депрессии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лондонский суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов выпустить Ассанжа под залог на фоне пандемии.

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