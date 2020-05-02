Вашингтон, , 03:13 — REGNUM Соединенные Штаты могут ввести дополнительные пошлины на импорт из Китая в ответ на якобы сокрытие Пекином данных о коронавирусе нового типа, заявил президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

«Нам много что предстоит сказать. Это действительно вариант», — прокомментировал Трамп возможность введения новых пошлин.

Однако он подчеркнул, что окончательного решения по этому вопросу еще не принято. В настоящее время Белый дом рассматривает возможные варианты наказания для Китая за якобы сокрытие данных по коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможное введение новых пошлин на товары из Китая. Однако администрация американского лидера в настоящее время прорабатывает комплекс различных мер против Пекина.

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