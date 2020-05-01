Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ему хорошо известно, что происходит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но говорить об этом он не будет.

«Я не могу сейчас говорить о Ким Чен Ыне. Я просто надеюсь, что все будет хорошо, но я понимаю ситуацию очень хорошо», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Ким Чен Ын якобы находится в тяжёлом состоянии после операции. Северокорейский лидер давно не появлялся на публике, в том числе и на мероприятиях по поводу дня рождения Ким Ир Сена. Это и породило слухи о возможной болезни северокорейского лидера.

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