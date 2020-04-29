Москва, , 18:42 — REGNUM Нет ни одного доказательства, которое позволяло бы предположить, что с лидером КНДР Ким Чен Ыном что-то произошло, считает руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Об этом он заявил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«И я, и другие профессиональные корееведы, которые изучают ситуацию на постоянной основе десятилетиями, не верим в то, что Ким Чен Ын сильно не здоров. Доказательств этому никаких не представлено, — сказал Воронцов. — Это всё на уровне слухов и предположений. Маленькое и, можно сказать, маргинальное информационное издание, которое практически полностью укомплектовано перебежчиками из Северной Кореи, вбросило этот слух, который стал тиражироваться и повторяться. Отработанная классическая схема. И Ким Ир Сена, и Ким Чен Ира много раз уже «хоронили» в похожих ситуациях. Мол, если лидер КНДР не появился на публике неделю или две недели, значит или умер, или при смерти, или там военный переворот».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что не располагает официальными данными о состоянии здоровья Ким Чен Ына.