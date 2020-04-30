Каракас, , 22:55 — REGNUM Американские власти должны прилагать усилия для защиты дипломатов, которые работают на территории США, а не культивировать среди своего населения неприязнь к другим странам, написал 30 апреля венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса в Twitter.

Комментируя нападение неизвестного на кубинское посольство в Вашингтоне в ночь на 30 апреля, Арреаса заявил:

«Постоянные атаки правительства [президента США Дональда] Трампа могут культивировать опасные проявления ненависти среди людей».

Он подчеркнул, что Штатам следует «защищать дипломатическое представительство».

Напомним, здание кубинской дипмиссии в американской столице было обстреляно в ночь на 30 апреля. Задержан подозреваемый. Гавана призвала Вашингтон соблюдать обязательства по охране посольства.

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