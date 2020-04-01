Гавана, , 00:00 — REGNUM Очередное заявление США по Венесуэле — провокация, способная дестабилизировать всё полушарие, написал 31 марта кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья в Twitter.

Комментируя инициативу Вашингтона по созданию «переходного правительства» в Венесуэле, Паррилья сказал:

«Эта инициатива создает угрозу миру и безопасности нашего полушария. Санкции должны быть отменены без каких-либо условий».

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