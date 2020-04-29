Москва, , 15:28 — REGNUM Ежедневный доклад о российских гражданах, которые не могут вернуться из-за границы, получает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщил 29 апреля директор Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Михаил Петраков на совместном заседании комитетов Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности.

По его словам, департамент находится на острие ситуации, но масштабы задачи таковы, что являются приоритетом для всего внешнеполитического ведомства. Работа идёт в круглосуточном режиме, к ней подключены все от рядовых атташе до министра.

Лавров «читает все телеграммы, отдает нам поручения и в ежедневном режиме требует докладов», отметил Петраков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия продолжает возвращать из-за рубежа своих граждан, которые остаются там после прекращения воздушного сообщения между странами из-за пандемии коронавируса.

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