Москва, , 14:41 — REGNUM На сегодняшний день некоторые сложности с вывозом граждан РФ на фоне пандемии коронавируса из-за границы остаются. Как заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 24 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сложнее всего этот процесс происходит в Индии.

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Дипломат отметила, что ситуация в этой стране «очень сложная» как в эпидемиологическом плане, так и «с точки зрения накала страстей».

«Уже чувствуются изменение привычного ритма жизни и переход к очень напряжённой атмосфере. Это все сказывается и на отношении к приезжим», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического отметила, что раньше наибольшие сложности возникали при вывозе соотечественников из Таиланда, но теперь на первый план вышла Индия.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российские власти никогда не бросят соотечественников за рубежом. Он подчеркнул, что от вывоза своих граждан из других стран Россия не отказалась.

Добавим, что, по данным Минтранспорта РФ, в период с 20 марта по 21 апреля в Российскую Федерацию вернулись более 170,2 тыс. соотечественников.

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