Киев, , 12:44 — REGNUM В ближайшие 2−3 года заболеваемость туберкулёзом на Украине может вырасти на 30%, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщило 29 апреля информационное агентство УНН.

По его словам, реализация второго этапа медицинской реформы на Украине привела к сокращению финансирования противотуберкулёзной службы на 80%.

«Последствия будут следующие, если мы сейчас не остановим. Как минимум за 2−3 года мы получаем увеличение заболеваемости туберкулезом в размере 30%, мы получаем повышение смертности от туберкулеза, мы получаем сокращение медицинских работников, которое будет исчисляться тысячами людей», — рассказал министр.

Напомним, автором и проводником медицинской реформы на Украине стала американка Ульяна Супрун, которую в украинских СМИ прозвали «доктор Смерть».

Читайте также: В минздрав Украины пришли работать «достойные последователи» Супрун — Бойко

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политик Алексей Кучеренко назвал медреформу на Украине столь же неразумной и непродуманной, как и другие неудачные украинские реформы.

Читайте также: Такая же тупая, как остальные — украинский политик о реформе медицины