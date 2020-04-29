Киев, 29 апреля 2020, 12:44 — REGNUM В ближайшие 2−3 года заболеваемость туберкулёзом на Украине может вырасти на 30%, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщило 29 апреля информационное агентство УНН.
По его словам, реализация второго этапа медицинской реформы на Украине привела к сокращению финансирования противотуберкулёзной службы на 80%.
Напомним, автором и проводником медицинской реформы на Украине стала американка Ульяна Супрун, которую в украинских СМИ прозвали «доктор Смерть».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политик Алексей Кучеренко назвал медреформу на Украине столь же неразумной и непродуманной, как и другие неудачные украинские реформы.
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