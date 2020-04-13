Киев, , 05:07 — REGNUM Непродуманной и неразумной назвал проходящую в стране медицинскую реформу украинский политик Алексей Кучеренко, в эфире программы «Народ против» на телеканале ZIK.

«Я уверен, что эта неразумная реформа непродумана, — прокомментировал Кучеренко. Она ничего не отличается от результатов такой же тупой реформы энергетичной, реформы жилищной сферы, реформы коммунальной сферы».

По мнению политика, изменения в системе здравоохранения «не просчитаны, материально не подкреплены и не опираются на платежеспособное население, потому что денег нет у населения».

Как сообщалось ранее, реформа здравоохранения, все недостатки которой обнажила пандемия нового коронавируса, связана с именем гражданки США Ульяны Супрун ранее исполнявшей обязанности главы минздрава Украины. В результате окончательного разрушения советской системы учреждения здравоохранение Украины были поставлены на грань выживания.

Напомним, Алексей Кучеренко трижды был депутатом Верховной рады Украины, а в 2007—2011 гг. возглавлял министерство жилищно-коммунального хозяйства страны.