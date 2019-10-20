Киев, , 16:05 — REGNUM В министерство здравоохранения Украины пришли работать «достойные последователи» Ульяны Супрун. Об этом 18 октября заявил депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко в эфире передачи «Право на голос» на телеканале «112 Украина».

Бойко отметил, что после увольнения Ульяны Супрун с должности и. о. министра здравоохранения у граждан Украины были надежды, что после этого последуют изменения в системе здравоохранения.

«Мы надеялись, что будут сделаны реальные шаги по созданию страховой медицины, при которой за пенсионера будет платить государство, за работника — работодатель, которому на эту сумму будут снижены налоги, — отметил политик. — Как это делается в цивилизованных странах. Из того, что я вижу сейчас, похоже, что пришли достойные последователи Супрун, просто фамилии у них другие».

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что министр здравоохранения Украины Зоряна Скалетская сообщала о планах министерства по запуску системы трансплантации органов в феврале следующего года.