Рим, , 13:02 — REGNUM Власти итальянских регионов Пьемонт, Апулия и Фриули-Венеция-Джулия запросили у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом 24 апреля заявил посол РФ в Италии Сергей Разов.

«Руководители областей Италии уже обращаются с официальными просьбами направить наших военнослужащих для проведения работ (по дезинфекции)», — сказал он в ходе телемоста, добавив, что просьбы поступили от глав Пьемонта, Апулии и Фриули-Венеция-Джулио.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Россия отправила в помощь Италии 15 самолётов с военными медиками и специалистами, а также медицинское оборудование.

В апреле российские военные провели дезинфекцию в ряде итальянских городах.

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