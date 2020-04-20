Москва, , 17:31 — REGNUM Помощь Италии в борьбе с коронавирусом со стороны России не является «игрой в одни ворота». Об этом 20 апреля сообщил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Мы начали практическое взаимодействие с некоторыми партнёрами в Италии», — сказал глава государства, напомнив, что Россия направила в эту страну своих военных медиков, а также оборудование по линии гражданских ведомств и Минздрава.

Вместе с тем он подчеркнул, что «это не просто игра в одни ворота, это не дорога с односторонним движением».

«Мы закупаем в Италии датчики давления, без которых невозможно производить в России аппараты искусственной вентиляции лёгких. И это сотрудничество растёт», — сказал Путин.

Напомним, ранее в ходе совещания президент сообщил, что Россия заключила контракт с США на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

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