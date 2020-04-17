Рим, , 13:45 — REGNUM НАТО обеспокоено «российскими операциями в Италии», заявил в интервью Corriere della Sera в пятницу, 17 апреля, командующий силами НАТО в Европе американский генерал Тод Вольтерс.

Он отметил, что в альянсе «пристально следят» за перемещениями русских по Апеннинам и что властям Италии тоже следует уделить самое пристальное внимание этой ситуации, чтобы не допустить «вредного российского влияния».

В рамках договоренностей президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Италию в марте 2020 года прибыли российские военные медики, которые работают в полевом госпитале в Бергамо и проводят дезинфекцию улиц и зданий этого города. Также они привезли с собой аппараты ИВЛ и медицинские маски.

На территории Италии находятся несколько десятков военных баз США. С одной из них в марте 2020 года в разгар эпидемии в Италии было вывезено в США около 1,5 миллиона тестов на коронавирус.

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По данным на 16 апреля, в Италии умерли 22 170 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 525. Днём ранее показатель увеличился на 578. Выздоровели 40 164 человека, за день этот показатель увеличился на 2072 (днём ранее — на 968). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 3786 (днём ранее — на 2667). В настоящее время заражены 106 607 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 168 941.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение на первом этапе 25 млрд евро, позднее — еще 25 млрд. Кроме того, предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане смогут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро, а также в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.