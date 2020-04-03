3 апреля 2020 | Время чтения 7 мин

У провокации газеты La Stampa (”Россия помогает ради пиара, а 80% помощи неэффективно”) было две основные цели. Первая из них уже достигнута. Никто не обсуждает, сколько жизней спасли привезенные аппараты ИВЛ. Никто не обсуждает, как российские граждане моют улицы Бергамо. Обсуждают резкий московский ответ на римскую либеральную провокацию — и “свободу слова”. Задача-минимум успешно решена — но была и задача-максимум.

Сергей Гуркин, , 22:01 — REGNUM Провокация итальянских либералов, которая началась вбросом через газету La Stampa «информации» о «неэффективности» российской помощи в борьбе с коронавирусом в Италии, не окончена. Может быть, она только началась.

«Всё будет хорошо» Pietro Luca Cassarino

Краткое содержание предыдущих серий: после разговора с премьером Италии Джузеппе Конте президент России Владимир Путин дает команду направить на север Италии специалистов и оборудование, включая средства дезинфекции и аппараты ИВЛ. Местные жители и губернаторы выражают благодарность.

А обозреватель либеральной газеты La Stampa Якопо Якобони со ссылкой на, разумеется, неназванный, но, разумеется, высокопоставленный источник пишет, что Россия помогает ради пиара (и ради того, чтобы приблизиться к базам НАТО) и что 80% помощи неэффективно.

Видимо, неэффективны 120 из 150 привезенных из России аппаратов ИВЛ. Или 244 тысячи из 330 тысяч привезенных из России масок.

Далее российские ведомства (МИД и Минобороны) вместе с послом России в Италии просят журналиста вспомнить о совести и не заниматься провокациями в условиях, когда соотечественники Якобони умирают тысячами, а в Италии до сих пор не хватает масок (что уж говорить про аппараты ИВЛ).

Когда ты болеешь, а тебе помогают, упрекать помогающего в том, что он пиарится — это скотство: позиция российских ведомств весьма логична.

Российские военные специалисты провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в трех пансионатах для пожилых людей в области Ломбардия Минобороны России

Теперь краткий обзор ситуации в Италии. Страна потеряла туризм и экспорт и второй месяц сидит дома. Работают только аптеки и продуктовые магазины. Оптимистический прогноз — падение ВВП на 10% (в стране, где пять миллионов бедных, где много лет нулевой рост и где госдолг составляет 135% ВВП).

Дальше — хуже. По данным официальной статистики, в марте текущего года смертность в северных регионах Италии выросла вдвое. В Милане, экономической и финансовой столице страны — на 75%. В Бергамо — на 400%.

Дома престарелых вымирают полными составами. В крематориях сжигают тела только через 20 дней после поступления — раньше «всё занято». В Палермо рядовые граждане (сдельная работа, зарплата в конвертах, отсутствие накоплений, карантин) штурмуют супермаркеты. Участились нападения на стариков. В супермаркетах появились «тележки солидарности». Сообщается о звонках в полицию с жалобами на отсутствие продуктов и голод.

А что в это время делают «неэффективные» российские помощники? Они дезинфицируют улицы и здания Бергамо; местные власти объективно, технически не могли сделать этого сами.

В общем, прекрасная ситуация и отличный момент, чтобы придумывать «информацию» из высокопоставленных источников и рассказывать о пиаре России.

Но это еще не конец. La Stampa не стала извиняться за своего автора. Началась кампания по «защите свободы слова». Ленты информагентств пестрят заявлениями. В поддержку La Stampa выступает La Repubblica, столь же либеральное, столь же «объективное» ‑ и еще более влиятельное издание. В поддержку La Stampa выступают депутаты либеральных фракций (две из которых входят в состав правящей коалиции). Требуют они ни много ни мало вызвать посла России «на ковёр».

Российские врачи и медсестры вместе с итальянскими коллегами готовятся к приему пациентов в полевом госпитале Бергамо Минобороны России

И вишенка на торте: совместный ответ министерств обороны и иностранных дел Италии. Переходящий по ссылке, кажется, может быть совершенно уверен, что ведомства поблагодарят Россию за помощь, а «обозревателей» попросят воздержаться от неуместных сейчас провокаций.

Не тут-то было! Кратко поблагодарив Россию, представители двух официальных ведомств заодно читают ей небольшую лекцию. О том, что свобода слова — это большая ценность.

От такого ответа, мягко говоря, веет подлостью. Если помощь «неэффективна», не надо было ее просить (принимать). Если она эффективна, нужно об этом сказать (тем самым обличив «обладателя» высокопоставленных источников в прямой лжи). В любом случае нужно сказать, кто здесь говорит правду и кто здесь врёт. Но два министерства попытались сесть между двух стульев. Закончилось тем же, чем это обычно и кончается. Теперь их не уважает уже никто из участников дискуссии.

Нужно не иметь либо мозга, либо совести, либо и того, и другого одновременно, чтобы всерьез обсуждать предположение, что доставка масок и аппаратов ИВЛ и работа по дезинфекции улиц и зданий города, где смертность выросла вчетверо, «неэффективна».

Но откуда взялась эта провокация и почему она продолжается? В чём ее цель?

Нетрудно заметить, что итальянские либералы в этой истории выступают в типично «украинском» (в политическом смысле слова) стиле. Техника мелкой гадости в расчете на громкое возмущение, с тем, чтобы дальше обсуждать уже само это возмущение (и обвинить праведно возмутившегося в агрессии).

Российские военные специалисты в Италии провели дезинфекцию и санитарную обработку трёх пансионатов для пожилых людей Минобороны России

Задача-минимум выполнена. Почти никто не обсуждает, сколько жизней спасли привезенные аппараты ИВЛ. Почти никто не обсуждает, как российские граждане моют улицы Бергамо. Даже процент «неэффективности» ‑ и тот уже не обсуждают. Обсуждают, имела ли право Россия на такой ответ. «Свободу слова» обсуждают. Подмена понятий отменно удалась — по всем правилам наперсточников.

Что дает достижение этой задачи-минимум? «Снижение» ценности помощи со стороны России. Ее «умаление» в информационном пространстве. А то как бы граждане не начали живее, чем сейчас, интересоваться — почему это Италия поддерживает санкции США против России, если участие США в итальянской эпидемии состоит в вывозе из Рима полутора миллионов тестов на COVID-19, а участие России — в уборке улиц Бергамо и в спасении жизней?

Итальянская политика глубоко несвободна и несамостоятельна. Она технически зависит от Евросоюза (чьи флаги сейчас начинает снимать, возмущаясь отсутствием помощи) и идеологически — от США. При всей симпатии к Италии от этого факта не отвернешься.

Но только сейчас, после того, как Германия и Франция запрещали экспорт масок в Италию, где уже был разгар эпидемии, только сейчас, когда Чехия воровала присланные из Китая для Италии маски, только сейчас миф о европейском единстве начинает выветриваться из голов. И то — очень медленно и далеко не у всех.

Страшно даже представить, что должно случиться, чтобы пересмотру подверглись и отношения с США.

Российские военные врачи-эпидемиологи совместно с итальянскими коллегами готовятся к работе по приему пациентов в госпитале Бергамо Минобороны России

Задача-минимум итальянскими либералами выполнена. О вывозе американцами тестов говорят мало, о помощи России и других неатлантических стран (именно о помощи как таковой) — ненамного больше.

Но была, возможно, и задача-максимум. А именно — заставить представителей российского руководства не просто обидеться, а сорваться и (идеальное развитие событий) свернуть помощь. Тогда «Россия помогла» превратилось бы в «Россия обещала и не помогла», и вот тогда, не сомневайтесь, об этом говорили бы намного громче и намного дольше.

Властям России предстоит ответить на довольно сложный вопрос — как выстраивать отношения с итальянскими руководителями, несамостоятельными настолько, что им не хватает сил даже для того, чтобы заткнуть рты провокаторам.

Как выстраивать отношения с руководителями этой страны (с народом которой народ России связан взаимными симпатиями), которые не могут запретить штатным (невольный каламбур) русофобам выдумывать и распространять всё, что взбредет в голову — лишь бы против России.

Пустынные улицы во Фьюмичино, Италия Nicola

Как выстраивать отношения с руководителями страны, в которой три четверти населения голосуют против либералов ‑ и в которой либералам принадлежит большинство ведущих СМИ (в подходе к основным внешнеполитическим вопросам эти ведущие отличаются друг от друга только своими названиями, а в остальном же поют идеально слаженным хором).

Как выстраивать отношения с руководителями страны, ничего не могущими поделать с либеральными обозревателями, для которых жизни собственных сограждан куда менее ценны, чем возможность бросить на Россию еще одну тень и выполнить еще одно задание.

Италия гораздо больше (и гораздо лучше) своих либералов и своих популистов (вторая часть ныне правящей коалиции). Комментарии к публикациям в La Stampa и La Repubblica в социальных сетях это подтверждают: «А вы не перепутали свободу слова с беспочвенными фантазиями без всякого уважения к оказываемой нам помощи?».

Один из главных навыков, который пригодится российским политикам и дипломатам на актуальном этапе взаимодействия с ЕС — оставаться людьми и помогать людям, брезгливо переступая через провокации и снисходительно не замечая жалкого молчания европейских министров.