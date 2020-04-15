Бишкек, , 20:44 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков благодарен России за помощь, оказываемую республике в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом глава государства заявил, выступая на заседании парламента сегодня, 15 апреля.

«Мы не одни в этой борьбе. Россия еще раз показала, что является нашим истинным союзником. С первых дней тревожной ситуации она оставляла открытым свое воздушное пространство. Мы получаем финансовую поддержку и тест-системы», — сказал он.

Также Жээнбеков поблагодарил за поддержку руководство Китая, Казахстана, Узбекистана, Японии, Кореи, Турции, ООН, ОБСЕ, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития, Азиатский банк развития и фонды арабских стран.

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