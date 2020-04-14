Бишкек, 14 апреля 2020, 13:20 — REGNUM Россия предоставила Киргизии еще 200 наборов тест-систем, которые позволят провести 20 000 анализов для определения зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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Российские тест-системы, основанные на методе полимеразной цепной реакции, прибудут в республику уже завтра, 15 апреля.
Правительство Киргизии поблагодарило власти России за регулярно предоставляемую помощь и поддержку в борьбе с коронавирусом.
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