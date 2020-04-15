Москва, , 19:22 — REGNUM «Единая Россия» направит в Правительство предложения по новым мерам поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Кроме того, информация о принятых по итогам встречи с предпринимателями решениях будет доведена до представителей партии на местах.

Об этом заявил Председатель партии Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания с предпринимателями с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

«Наша задача — представить свои конструктивные, отражающие реальную ситуацию предложения. Тем более «Единая Россия» ведет интенсивную работу в регионах, оказывает волонтерскую помощь и правовую поддержку гражданам и бизнесу. И благодаря этому лучше других понимает ситуацию на местах. Свои предложения мы направим в Правительство, и они обязательно будут учтены. Этот вопрос я лично обсуждал с Президентом», — подчеркнул он.

Председатель партии подчеркнул, что выработанные предложения должны быть доведены до представителей партии в регионах, «потому что именно в регионах значительная часть работы и ведется».

«Ситуация в регионах очень разная, малый бизнес пострадал везде, а системообразующие компании в разном состоянии находятся. В целом, сам выход из этой эпидемии будет происходить в «разноскоростном» режиме. Этим всем надо наши региональные организации «снабдить», — отметил Дмитрий Медведев.

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