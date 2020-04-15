Москва, 15 апреля 2020, 19:22 — REGNUM «Единая Россия» направит в Правительство предложения по новым мерам поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Кроме того, информация о принятых по итогам встречи с предпринимателями решениях будет доведена до представителей партии на местах.
Об этом заявил Председатель партии Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания с предпринимателями с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
Председатель партии подчеркнул, что выработанные предложения должны быть доведены до представителей партии в регионах, «потому что именно в регионах значительная часть работы и ведется».
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