Москва, , 18:56 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства сегодня, 15 апреля, призвал чиновников и бизнес-сообщество готовить новые меры по спасению российской экономики в условиях жесткого кризиса.

Напомним, что Владимир Путин и ранее говорил о том, что по ходу развития нынешнего экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, власти будут корректировать и дополнять предпринимаемые ими антикризисные меры.

По мнению директора по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктора Потуремского, президент России демонстрирует личную включенность и высокую компетентность по ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции.

«То, что сегодня прозвучало на совещании с членами правительства по теме поддержки бизнес-сообщества — это расширительные меры, которые имеют совершенно конкретный характер. Предложены готовые решения, и их масштаб достаточно высок. Появились новые предложения и новые подходы. При этом надо обратить внимание на слова президента о том, что новые меры помощи не отменяют и не входят в конфликт с предыдущими решениями», — считает политолог.

«На мой взгляд, самое главное из предложенных сегодня решений — это решение об оказании помощи регионам в размере двухсот миллиардов», — завершил свой комментарий Виктор Потуремский.

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