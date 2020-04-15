Москва, 15 апреля 2020, 18:56 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства сегодня, 15 апреля, призвал чиновников и бизнес-сообщество готовить новые меры по спасению российской экономики в условиях жесткого кризиса.
Напомним, что Владимир Путин и ранее говорил о том, что по ходу развития нынешнего экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, власти будут корректировать и дополнять предпринимаемые ими антикризисные меры.
По мнению директора по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктора Потуремского, президент России демонстрирует личную включенность и высокую компетентность по ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции.
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